Луценко буде разом з міліцією ліквідовувати провокації

Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що Комітет національного порятунку спільно з представниками правоохоронних органів робитимуть все, аби не допустити здійснення провокацій під час мітингу опозиційних сил, який запланований на завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції після засідання Комітету національного порятунку.

«Якщо будуть якісь провокації, то ми зможемо їх разом з чесною міліцією ліквідувати», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив впевненість, що під час проведення акцій «міліція буде разом з народом».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, обов’язком правоохоронних органів має стати захист прав громадян на мирні зібрання. При цьому, за його словами, у зв’язку з завтрашніми акціями міліція буде переведена на посилений режим несення служби, аби не допустити зіткнення представників різних політичних сил.