Цушко нарахував на Європейській площі 15 тисяч чоловік

В організованому коаліцією форумі національної єдності, який проходить на Європейській площі у Києві, бере участь до 15 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що на початку мітингу налічувалося до 5 тис. учасників.

Крім того, за інформацією правоохоронців, біля сцени, де виступають представники коаліції, охорону громадського порядку забезпечують 150 співробітників міліції.