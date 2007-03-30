Цушко нарахував на Європейській площі 15 тисяч чоловік
15:15, 30 березня 2007Політика
1634
Біля сцени - 150 міліціонерів
В організованому коаліцією форумі національної єдності, який проходить на Європейській площі у Києві, бере участь до 15 тис. осіб.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві.
Водночас у ЦГЗ зазначили, що на початку мітингу налічувалося до 5 тис. учасників.
Крім того, за інформацією правоохоронців, біля сцени, де виступають представники коаліції, охорону громадського порядку забезпечують 150 співробітників міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter