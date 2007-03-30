На Європейській площі йде мітинг коаліції (поновлюється)

Координатор парламентської коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА стверджує, що коаліція не має наміру припиняти діалогу ні з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, ні з опозицією для збереження цілісності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи сьогодні на мітингу форуму національної єдності, який проходить на Європейській площі в Києві.

«Ми ніколи не вичерпаємо діалог, ми ні за яких умов не перервемо його з Президентом», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. При цьому вона звернулася до опозиції із закликом, щоб та у жодному разі також не покидала столу переговорів.

Водночас, коментуючи дії опозиції, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що «сьогодні опозиція намагалася незаконно схилити Президента до розпуску парламенту». На переконання Р.БОГАТИРЬОВОЇ, опозиція не «поважає плюралізму думок і демократії, вона любить тільки себе».

Звертаючись до присутніх, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що «ми повинні захистити Президента від тиску (мається на увазі опозиційних сил - УНІАН)».

Водночас народний депутат сказала, що сьогодні «прихильники опозиції більше не хочуть Майдана». На її думку, «вони бояться, що ця група почне відбирати власність».

У своєму виступі Р.БОГАТИРЬОВА закликала до збереження стабільності в Україні, яку, на її думку, після торішніх парламентських виборів вдалося нарешті досягти.

Виступаючи на Форумі національної єдності, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ закликав до єдності України.

«Ми не хочемо ділити Україну на «вашу і нашу», Україна одна, Україна єдина», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За останні півроку новому урядові вдалося добитися стабільності. Крім того, проводиться робота з підвищення заробітних плат та пенсій. «А опозиція хоче дестабілізувати ситуацію в Україні», - наголосив він, зауваживши, що Партія регіонів та інші партії, які утворили коаліцію у ВР, виступають за діалог з опозицією, «але ми не допустимо, щоб опозиція порушувала стабільність».

Крім того, Н.ШУФРИЧ переконаний в тому, що на сьогодні в Україні відсутні передумови «для того, щоб утворювати надзвичайні ситуації». «Нам абсолютно зрозумілі прагнення опозиції… Ми не дозволимо розвалити нашу країну, ми не дозволимо ділити Україну ні по периметру, ні по меридіану, ні по паралелі», - наголосив він.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, в організованому коаліцією форумі національної єдності, який проходить на Європейській площі у Києві, бере участь до 15 тис. осіб.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що на початку мітингу налічувалося до 5 тис. учасників.

Крім того, за інформацією правоохоронців, біля сцени, де виступають представники коаліції, охорону громадського порядку забезпечують 150 співробітників міліції.

Мітинг Форуму національної єдності на Європейській площі Києва тривав майже дві години.

Як передає кореспондент УНІАН, перед присутніми на мітингу виступали прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр економіки Анатолій КІНАХ, народні депутати, зокрема лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, депутати місцевих рад від партій, які входять до Коаліції національної єдності, ректори деяких українських вузів тощо.

Мітинг Форуму національної єдності закінчився на Європейській площі і наразі, за пропозицією його організаторів, має продовжитись біля Секретаріату Президента.