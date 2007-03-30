На мітингу Януковича обіцяли ”перше, але не останнє підвищення тарифів і цін”

Перший віце-спікер парламенту Адам Мартинюк, виступаючи на Формі національної єдності і розповідаючи про досягнення антикризової коаліції і уряду, твердо пообіцяв «перше, але не останнє підвищення тарифів і цін», передає кореспондент «Главреда».

«Верховна Рада і уряд твердо обіцяє, що це перше, але не останнє підвищення зарплат, тарифів і цін», - сказав Мартинюк.

Після цієї забавної обмовки Мартинюк вибачився і сказав: «Даруйте, не цін, а соціальних виплат».