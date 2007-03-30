Янукович сверджує, що Ющенко розмовляв з ним мирним тоном

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО налаштований на мирне розв’язання ситуації, що склалася в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на форумі національної єдності у центрі Києва.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що мав з цього приводу сьогодні розмову з Президентом України. “Я мав розмову з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, і у нього мирно налаштований тон”, - сказав прем’єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що під час розмови Президент висловив впевненість, що буде знайдено порозуміння і з цією пропозицією вони вийдуть до політичних сил. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що представники влади вимушені сьогодні відірватися від своїх повсякденних справ і “займатися розмовами”. “Але ця розмова дуже корисна”, - сказав прем’єр-міністр.

Він також наголосив, що сьогодні “невелика купка політиків”, які невдоволені, що їх не підтримав український народ, роблять усе, аби влаштувати дострокові парламентські вибори.

“І це робиться за будь-яку ціну поза межами правового поля”, - сказав він. При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що проведення дострокових виборів недоречне. “Невже ми не навибиралися?”, - запитав прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що сьогодні депутати із різних політичних сил парламенту, які налаштовані на конструктивну роботу, “об’єднуються навколо конкретних справ”. “Ми повинні жити виключно в правовій державі. Єднаймося!” - закликав В.ЯНУКОВИЧ.