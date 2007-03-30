Мітинг Форуму національної єдності у Києві закінчився

На Європейській площі Києва закінчився мітинг Форуму національної єдності, який тривав майже дві години.

Як передає кореспондент УНІАН, перед присутніми на мітингу виступали прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр економіки Анатолій КІНАХ, народні депутати, зокрема лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, депутати місцевих рад від партій, які входять до Коаліції національної єдності, ректори деяких українських вузів тощо.

Мітинг Форуму національної єдності закінчився на Європейській площі і наразі, за пропозицією його організаторів, має продовжитись біля Секретаріату Президента.