Репортери без кордонів пообіцяли Януковичу повернутися

Міжнародна правозахисна організація “Репортери без кордонів” закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА перетворити у реальність його обіцянки сприяти демократизації України.

Про це йдеться у доповіді “Репортерів без кордонів” під назвою “Спокуса керувати” (Temptation to control) за результатами візиту керівництва організації в Україну у липні цього року, що оприлюднена на офіційному сайті “Репортерів без кордонів”.

Доповідь подає огляд значного збільшення порушень свободи слова, що спостерігається з того часу, як В.ЯНУКОВИЧ став Президентом у лютому 2010 року.

Впродовж свого візиту генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР і керівник відділу у справах Європи та країн колишнього СРСР Ельза ВІДАЛЬ провели зустрічі з журналістами центральних та регіональних ЗМІ, членами журналістських організацій із захисту свободи слова та депутатами від правлячої партії та опозиції. Організацію повідомили про випадки, пов’язані з фізичними нападами на журналістів, прямим перешкоджанням їхній діяльності та цензурою.

У доповіді зазначається, що цю тенденцію було підтверджено зникненням харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА і нещодавнім рішенням суду стосовно виділення частот телеканалам ТВі та “5 канал”, яке визнано незаконним.

“Репортери без кордонів” зазначають, що виділення частот на мовлення є ключовим питанням. 30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд прийняв рішення проти ТВі і “5 каналу”, “задовольнивши позов телеканалів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який одночасно очолює СБУ і є членом Вищої ради юстиції”.

“Цей вердикт став ударом по незалежності телебачення та Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. «Репортери без кордонів» розглядають його як цензуру, спрямовану проти двох телеканалів, які найбільш критично ставляться до влади», йдеться у доповіді.

30 серпня, під час обговорення громадянських свобод в Україні з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він «найбільше зацікавлений» у тому, щоб процес демократизації України відбувався успішно. «Репортери без кордонів» сподіваються, що “ці обіцянки є реальними, і що буде докладено максимум зусиль, щоб пролити світло на зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, уникнути безкарності і перешкод, якими запам’яталось розслідування викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”, зазначається у доповіді.

«Репортери без кордонів» заявляють, що відкриті до діалогу з українськими політиками і скоро повернуться в Україну, щоб зустрітись з В.ЯНУКОВИЧЕМ на його запрошення.