У Яценюка кажуть, що дії «провокатора» Табачника - це тільки прикриття

Заява міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА щодо Голодомору – це “демонстрація цинічної зневаги до трагедії українського народу”, наголосила член політичної ради партії «Фронт змін» Лілія ГРИНЕВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Фронт змін”, Л.ГРИНЕВИЧ заявила, що “провладна коаліція знову кидає виклик українському народові, продовжує збиткуватися над ним і провокувати поділи в суспільстві, а у ролі провокатора вже вкотре виступає міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК”.

За її словами, його заява про Голодомор як вигадку іноземних істориків є цинічною, оскільки «за переписом 1939 року кількість українців з 1926-й по 1939-й роки скоротилася з 31 мільйона до 28 мільйонів, а в цей же час, приміром, кількість росіян зросла з 78 до майже 100 мільйонів, а все населення СРСР – з 147 до 170 мільйонів”.

Л.ГРИНЕВИЧ наголосила, що тільки в Україні у тодішньому СРСР в 1932-1933 роках “застосовувалися військові операції з огородження, з тим, щоб не дати населенню врятуватися від голодної смерті”.

“Тільки щодо населення України було ухвалено постанову, яка вимагала вилучення в селян не лише зерна, а й усіх без винятку харчових запасів”, - зазначила Л.ГРИНЕВИЧ.

За її словами, Голодомор здійснювався “паралельно зі згортанням українізації і репресіями проти культурної інтелігенції”. Вона наголосила, що “про голод у Поволжі вчили в школі, а за саму згадку про голод 1933-го у «нерозстрільні» брежнєвські часи виганяли з роботи”. За її словами, “допомога закордонних українців братам за Збручем була відкинута, а під час Голодомору СРСР експортував за кордон великі партії збіжжя”.

Л.ГРИНЕВИЧ вважає, що Д.ТАБАЧНИК усе це знає, оскільки “2003 року він наводив з парламентської трибуни подібну аргументацію і заявляв, що “Голодомор в Україні був не тільки злочином проти людяності, а й потрапляє під дію конвенції як акт геноциду”.

Вона наголосила: «Відтак, дуже схоже, що дії пана ТАБАЧНИКА – це акція прикриття, яка має викликати народне збурення, сфокусувати його на одній постаті, тоді як правляча коаліція й надалі здаватиме національні інтереси й вестиме народ до зубожіння”.

“Це також зловмисна дія - далеко не перша за ліком, - спрямована на розкол суспільства, що їх з маніакальною наполегливістю повторює чинна влада. Це позбавляє її всякого майбутнього», - додала Л.ГРИНЕВИЧ.

Як повідомляли ЗМІ, Д.ТАБАЧНИК у ході телефонної лінії газети "Аргументи і факти в Україні" назвав визначення Голодомору геноцидом українського народу вигадками закордонних істориків. За його словами, голод був штучним, але не був геноцидом, оскільки вмирали селяни різних національностей.