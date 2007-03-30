Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав киян зберігати спокій під час проведення масових акцій політичних сил.

Про це йдеться у заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Як голова Християнсько-ліберальної партії України Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав всі політичні сили країни до діалогу і проведення круглого столу, який, за його словами, «забезпечить спокій Україні і, зокрема киянам, котрі зараз найбільше відчувають існуюче політичне протистояння».

За словами мера Києва, він особисто знайомий з усіма політиками, які сьогодні роблять заяви, однак не може віддати перевагу нікому доти, доки не побачить бажання вести діалог нормальним політичним шляхом.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що всі консультації мають проводитися відкрито на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, “щоб люди могли зрозуміти, про що йде мова і самостійно приймати рішення”.

Мер столиці закликав киян зберігати спокій, а гостей столиці поважати місто і дотримуватись порядку, бути дружелюбними, “оскільки істина посередині”. “Ні в чиїх устах вона не може бути кінцевою інстанцією”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.