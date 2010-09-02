КПУ: в коаліції ми вирішили ті питання, які не могли вирішити десятиліттями

Фракція КПУ не має наміру виходити зі складу парламентської коаліції.

Про це сьогодні в ході прес-конференції в Донецьку заявив перший секретар Донецького обкому КПУ, народний депутат України Микола КРАВЧЕНКО, повідомляється на сайті КПУ.

«Якщо говорити про загальну політичну ситуацію, то сьогодні на слуху питання нібито вихід комуністів з коаліції. Я повинен відразу сказати, що ніяких рішень і обговорень на цю тему немає, і не може бути. Дуже дорого обійшлася нам, я маю на увазі Україну, «помаранчева влада», - сказав він. М.КРАВЧЕНКО зазначив, що така інформація є «чистою провокацією».

Він також наголосив, що робота фракції комуністів у складі коаліції була досить плідною. «Ми досягли, я маю на увазі вже фракцію комуністів, вирішення тих питань, які не могли вирішити десятиліттями», - підкреслив М.КРАВЧЕНКО.