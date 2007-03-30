Мітинг у Рівному вимагає розпуску парламенту

Близько сотні мешканців Рівного на мітингу на майдані Незалежності підтримали вимоги лідерів місцевих організацій партії «Народний Союз Наша Україна», ВО «Батьківщина» та Громадянського руху «Народна самооборона» щодо дострокового припинення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ повноважень Верховної Ради та проведення нових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, телеграму зі своїми вимогами учасники мітингу направили Президентові України.

Промовці на мітингу звертали увагу на те, що парламентська коаліція намагається неконституційним шляхом перебрати на себе усю повноту влади в країні і таким чином зневажає волевиявлення виборців.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам голова Рівненської обласної організації ВО «Батьківщина» Юрій ПРОКОПЧУК, учасники мітингу ще раз нагадали Президенту про його конституційний обов’язок як гаранта Конституції розпустити Верховну Раду, адже, за його словами, юридичні підстави для цього є.