Представник КМДА: сцену і намети прибрати, мітингувати хоч-де, аби не на Майдані

Шевченківський районний суд Києва, до якого звернулась міська влада, своїм рішенням обмежив проведення політичних акцій на Майдані Незалежності 31 березня.

Як зазначив в інтерв’ю УНІАН начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації Віктор ГОНЧАРУК, цим рішенням суд заборонив всім без винятку політичним силам проводити завтра на Майдані Незалежності будь-які заходи. За рішенням суду на Майдані Незалежності мають бути демонтовані як сценічні конструкції, так і намети, які встановили БЮТ та «Наша Україна».

Він також звернув увагу на те, що обмеження права проведення політичних акцій на центральній площі міста стосується як Партії Регіонів, Союзу молоді регіонів України, які можна віднести до провладних сил, так і опозиційних сил – БЮТ, «НУ», а також на те, що обмежене лише місце проведення. За його словами, політичним партіям не заборонено проводити свої акції в будь-якому іншому місці в Києві, яке вказувалось в їхніх заявках, оскільки кожна з них писала одразу про кілька майданчиків в столиці.

В.ГОНЧАРУК запевнив, що відповідно до поданих заявок, тих майданчиків, де дозволено проведення акцій, достатньо для повноцінного проведення заходів.

«Результати засідання суду є прямим доказом послідовної та неупередженої позиції київської міської влади, яка без огляду на будь-чиї інтереси у ситуації певного загострення політичної ситуації, прагне убезпечити киян та гостей міста від можливої загрози для життя та забезпечити реалізацію їхніх прав та свобод на проведення мирних демонстрацій та мітингів», - зазначив він.

Що стосується наметів, які встановила сьогодні Партія Регіонів в Маріїнському парку, то за інформацією В.ГОНЧАРУКА, про них столична влада не була попереджена. Тому, скоріш за все завтра управління з благоустрою та дизайну надасть відповідний припис щодо їх демонтажу.