Королевська: обговорення Податкового кодексу перетворилося на профанацію

Так зване всенародне обговорення Податкового кодексу перетворилося на профанацію, влада не чує підприємців. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі УНІАН.

На думку голови профільного парламентського комітету, всенародне обговорення Податкового кодексу перетворилося на формальний захід, на якому виступають, в основному, представники податкової адміністрації і Мінфіну, а підприємців використовують у ролі статистів. «До нас звертаються бізнесмени, які на «круглих столах» намагалися донести до представників влади свої пропозиції з поліпшення проекту Податкового кодексу, але їх навіть не захотіли слухати, – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Так зване всенародне обговорення Податкового кодексу перетворилося на профанацію – влада не чує підприємців».

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що досі не зрозуміло, який саме документ обговорюється. «Навіть спікер Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що Податкового кодексу не існує, і він не розуміє, який документ зараз обговорюється», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Як же у цьому розібратися підприємцям, бізнесменам, керівникам підприємств, які платять податки і повинні планувати свої бюджети на найближчі місяці?», - питає депутат.

Голова комітету Верховної Ради вважає, що нескінченно вносити зміни і доповнення до спочатку погано підготовленого документу – це даремна праця. «Тому разом із Миколою КАТЕРИНЧУКОМ ми внесли проект постанови, в якому пропонується відмінити рішення про ухвалення в першому читанні цього варіанту Податкового кодексу. Таким чином ми зможемо добитися від уряду внесення нового документа, який повинен буде пройти повну процедуру обговорення народними депутатами», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Поки Податковий кодекс писатимуть представники фіскальних органів, ігноруючи думку підприємців, прогресивного документа Україна не одержить», - переконана голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді, і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоректований проект Податкового кодексу України був опублікований в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обговорення.

Сьогодні, 3 вересня, уряд України планує презентувати представникам засобів масової інформації допрацьований проект Податкового кодексу.

Як повідомив напередодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, підготовлений проект Податкового кодексу обговорювався експертами, представниками громадськості і учасниками ринку – оброблено більш як 5 тис. пропозицій і зауважень. «У результаті ми одержали компромісний, на мій погляд, оптимальний проект», – сказав глава уряду.

При цьому він висловив упевненість, що державний бюджет України на 2011 рік, проект якого Кабмін має намір передати до Верховної Ради до 15 вересня ц.р., має бути ухвалений на базі Податкового кодексу.