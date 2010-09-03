Сьогодні Тимошенко прийде до Шустера

12:53, 03 вересня 2010
Політика
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На телеканалі «Україна»

 Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Тема програми: «Перша осінь нової влади: репресії чи справедливість? Свобода слова чи цензура? Європейський вибір чи керована демократія?».

Початок програми – о 20.20.

Планується, що Ю.ТИМОШЕНКО виступатиме першою.

 

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