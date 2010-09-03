Сьогодні Тимошенко прийде до Шустера
12:53, 03 вересня 2010Політика
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На телеканалі «Україна»
Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Тема програми: «Перша осінь нової влади: репресії чи справедливість? Свобода слова чи цензура? Європейський вибір чи керована демократія?».
Початок програми – о 20.20.
Планується, що Ю.ТИМОШЕНКО виступатиме першою.
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