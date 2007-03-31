Порошенко не надихнув Ющенка і насмішив Балогу

Депутат "Нашої України" Петро Порошенко заперечує, що він виступає проти розпуску парламенту.

Про це він заявив на з`їзді "Нашої України" у суботу.

"Багато людей стверджує, що Порошенко проти розпуску парламенту. Це брехня! Я вважаю, що сьогодні наш з`їзд має прийняти резолюцію, що "Наша Україна" виступає за розпуск Верховної Ради. Але прибрати вимоги до президента щодо розпуску. Це є моя позиція", - пояснив Порошенко.

Водночас ці слова Порошенка були зустрінуті невдоволеними вигуками залу, які вимагали голосувати "без але".

"Ніхто не закриє мені рота своїми "без але". Ми маємо проголосувати за розпуск парламенту, але ультиматумів президенту не ставити", - наголосив він.

Крім того, Порошенко закликав внести зміни до статуту партії лише в частині, що стосується обрання голови партії і не голосувати за решту пунктів, що стосуються регіональних осередків. "Регіональні осередки самі мають визначити, хто їх має очолювати", - наголосив він.

Крім того, депутат попросив голосувати зміни до статуту "лише в тісній зв’язці з проханням до президента очолити партію".

Слова Порошенка президент зустрів зі скептичним виразом обличчя, а голова Секретаріату президента і екс-голова ради партії Віктор Балога в цей час відверто сміявся.

Українська правда