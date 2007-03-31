Ющенко поставив 7 вимог до коаліції

Президент Віктор Ющенко запропонував кілька шляхів виходу з політичної кризи в Україні з метою недопущення узурпації влади. Про це, як передає кореспондент “Главреда”, він сказав під час виступу на з`їзді партії «Наша Україна».

По-перше, він запропонував на першому пленарному засіданні ВР припинити антиконституційну індивідуальну практику формування коаліції в парламенті.

По-друге, ухвалити закон про імперативний мандат для народних депутатів України.

Третє, що пропонує Президент, забезпечити безперешкодний розгляд Конституційним судом всіх резонансних справ, припинити спроби тиску на КС.

Ющенко також закликає припинити політизування правоохоронних органів, вищих посадовців силових структур, які не справляються зі своїми обов`язками, відправити до відставки.

Президент пропонує негайно почати конституційний процес. «Єдина конституційна комісія починає роботу з наступного тижня, а напрацьовані нею зміни розглядаються в квітні-травні. Другий етап політреформи розглядати в пакеті з нарабатанными змінами, і мі їх приймаємо восени», - сказав Ющенко.

Крім того, він пропонує положення Універсалу національної єдності закріпити на законодавчому рівні.

Ющенко закликав розглянути і прийняти нову редакцію закону про Кабмін з урахуванням поправок Президента України.

«Після знаходження взаєморозуміння з ключових питань Президент, уряд і Верховна Рада виробляють новий механізм співпраці», - підсумував Ющенко.