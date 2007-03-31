У Києві на Європейській площі розпочався мітинг коаліційних сил.

Наразі виступає лідер КПУ Петро Симоненко.

Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі присутні близько 2 тисяч осіб із символікою Партії регіонів, КПУ та СПУ, здебільшого молодь.

Для забезпечення охорони правопорядку вулицю Хрещатик біля Європейської площі перегороджено парканами, біля яких чергують співробітники міліції.

У прилеглих до центральної вулиці Києва дворах зосереджено співробітників спец підрозділу МВС «Беркут» та Внутрішніх військ МВС.

О 17.00 на Майдані Незалежності має розпочатися мітинг за участю опозиційних сил, у тому числі лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, лідера Громадянського руху «Народна самооборона», екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, народних депутатів від опозиції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЦГЗ УМВС України у м. Києві, для охорони громадського порядку під час проведення масових заходів у центрі столиці планувалось залучити до 6 тисяч співробітників міліції, включаючи резерв, у тому числі до тисячі співробітників МВС з інших регіонів України.