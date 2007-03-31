До ”першого ешелону” Нашої України увійшли більше 200 людей

Делегати з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна” затвердили склад Ради партії у кількості 204 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення сьогодні, під час проведення четвертого з’їзду НСНУ, проголосували 1140 делегатів, проти - 7, утримались - 11.

Зокрема, до складу Ради партії увійшли 31 народний депутат - член фракції «Наша Україна», голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА, голова Закарпатської облради - Михайло КІЧКОВСЬКИЙ, Львівської - Мирослав СЕНИК, Хмельницької - Іван ГЛАДУНЯК, міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН, міський голова Житомира - Віра ШЕЛУДЧЕНКО, Львова - Андрій САДОВИЙ, Одеси - Едуард ГУРВІЦ, Тернополя - Роман ЗАСТАВНИЙ, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Запорізької - Євген ЧЕРВОНЕНКО, Харківської - Арсен АВАКОВ та Одеської - Іван ПЛАЧКОВ.

Крім того, до складу Ради партії увійшли глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, його перший заступник Іван ВАСЮНИК і заступник Віктор БОНДАР.

Також членами Ради партії стали заступник голови Центрального виконавчого комітету НСНУ Ігор ЖДАНОВ і постійний представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.