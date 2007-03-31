Луценко знає своє місце

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що «Народна самооборона» готова до формування єдиного виборчого списку демократичних сил у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на четвертому з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”.

«Я знаю свій обов’язок, я знаю своє місце. Воно буде спільно з вами, у єдиному списку демократичних сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що абревіатура НСНУ розшифровується як «Народна самооборона Наша Україна».

Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив, що підтримує ультиматум Президента України до правлячої коаліції про недопущення антиконституційного перевороту. «Це гідна позиція єдиного керівника, який виконує свій обов’язок перед народом, що обрав його за сторожа наших прав», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що Президент та опозиція мають добитися системи гарантій виконання ключових умов від опонентів. «Бо вони демонструють татарську тактику: три кроки назад, три кроки вперед», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.