Наша Україна з понеділка готуватиметься до виборів

Голова партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що НСНУ вже з наступного тижня готуватиметься до проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після проведення з’їзду НСНУ.

За словами В.КИРИЛЕНКА, підготовка до дострокових виборів є одним із головних напрямків діяльності партії.

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що готовий до виконання обов’язків голови партії. За його словами, НСНУ буде проводити більш посилену роботу у регіонах. Крім того, сказав він, одним із головних управлінських завдань є наближення партійної структури до щоденної діяльності безпосередньо з виборцями.

Як нагадав В.КИРИЛЕНКО, на з’їзді НСНУ було прийнято рішення поновити роботу штабів для проведення дострокових виборів до Верховної Ради.