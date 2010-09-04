«Ми ініціюємо створення у Верховній Раді України Комітету реформ». Про це заявила глава Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на розширеному засіданні комітету, присвяченому Дню підприємця, на тему: «Роль і місце підприємців в економічному розвитку України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Н.КОРОЛЕВСЬКА, зокрема, заявила: «Нинішня влада не виконує вже прийняті закони. Тому ми ініціюємо створення у Верховній Раді Комітету реформ. За минулий рік нам вдалося консолідувати депутатів з усіх фракцій і проштовхнути дійсно важливі для вітчизняного бізнесу закони. Перш за все, це Закон про державно-приватне партнерство, що відкриває можливості для модернізації державної інфраструктури за рахунок залучення приватного капіталу. Законодавчо упроваджено принцип мовчазної згоди і декларативний принцип в дозвільній системі. Крім того, спрощено порядок видачі експлуатаційних дозволів, істотно скорочена кількість контролюючих органів. Проте, чиновники знову почали наступ на бізнес, намагаючись обмежити свободу підприємницької діяльності. Політика держави щодо бізнесу стає все більш непередбачуваною».

Як відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «чиновникові важко працювати з безневинним підприємцем, з підприємцем, який міг би виконувати всі закони і стабільно розвиватися. Тому приймаються всілякі підзаконні акти, продовжується ігнорування норм закону для того, щоб зробити підприємця злочинцем. Із злочинцем чиновникам легше спілкуватися, легше займатися корупційними діями».

За словами глави парламентського комітету, влада постійно порушує норми законів, що стосуються дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення умов ведення бізнесу, ліцензування і державного нагляду. Як наслідок, Україна займає 142-е місце в світі за легкістю ведення бізнесу і 183-є - в рейтингу ефективності податкової системи.