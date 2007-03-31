Мартинюк готовий повернути коаліцію до 238 депутатів

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає, що на розширення коаліції за рахунок позафракційних депутатів слід накласти мораторій до винесення рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Ми готові повернутись до того, щоб в коаліції було 238 депутатів, і тимчасово накласти мораторій на тих, хто хотів би приєднатись до коаліції до вияснення КС», - сказав А.МАРТИНЮК. Він зазначив. що у разі рішення КС про можливість приєднання позафракційних депутатів, більшість розглядатиме питання про їх приєднання.

Водночас, А.МАРТИНЮК запевнив, що рішення КС буде на користь коаліції, оскільки Конституція дає право вільно діяти народним депутатам.

Водночас, він зазначив, якщо КС заборонить приєднання позафракційних депутатів до коаліції, тоді більшість працюватиме в сьогоднішньому складі – в кількості 238 депутатів.

«Ми будемо збиратися, я думаю, що більшість прийме таке рішення», - додав він.