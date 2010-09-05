Азаров: є зобов'язання ВР в найкоротші терміни розглянути Податковий кодекс

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що державний бюджет 2011 року на новій податковій базі буде прийнято не пізніше листопада.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

«Є зобов`язання Верховної Ради в найкоротші терміни розглянути Податковий кодекс, прийняти його і дати можливість уряду представити бюджет на новій податковій базі. По термінах я гадаю, що ми у вересні приймемо Податковий кодекс і вже в жовтні приймемо бюджет, принаймні приступимо до його розгляду. А вже не пізніше листопада приймемо бюджет на новій податковій базі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що такий план буде виконано обов`язково.