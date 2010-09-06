У КМДА - п'ять нових призначень

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ представив новопризначених начальників п’яти структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, представлення відбулося сьогодні під час наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств міста.

Так, начальником Управління у справах національностей та релігій стала Ольга ВЛАСЕНКО, яка раніше очолювала Головне управління у справах національностей та релігій.

Начальником Управління справами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) призначено Миколу КОЛОМІЙЦЯ.

Дмитра НОВИЦЬКОГО призначено начальником Головного управління комунального господарства.

Віктор ПЕТРУК очолив Головне управління земельних ресурсів.

Начальником Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту став Володимир ФІЛІППОВ, який раніше обіймав посаду начальника Головного управління з питань фізичної культури та спорту.

Також О.ПОПОВ представив заступників начальників низки структурних підрозділів КМДА.

Зокрема, першим заступником начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища призначено Олександра ВЕРТИПОРОХА.

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО першим заступником начальника Головного управління освіти і науки.

Посаду першого заступника начальника Головного управління транспорту обійняв Іван ШПИЛЬОВИЙ.

Заступником начальника Головного управління житлового господарства став Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ.

Олега СУХОНОСА призначено заступником начальника Головного управління – начальника Управління з питань регіональної та зовнішньоекономічної політики міста Головного управління економіки та інвестицій.