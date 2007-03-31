Луценко: Україна живе з африканськими зарплатами і європейськими цінами

Лідер громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликає українців підтримати наміри розпустити парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на мітингу на Майдані Незалежності.

«Закликаю вас підтримати розпуск парламенту», - зазначив він, звертаючись до людей, які прийшли на мітинг опозиції в Києві.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «нині цей уряд не має права на існування». Оскільки, за його словами, він не зробив нічого для поліпшення соціального стану людей в Україні.

«Я виступаю категорично проти цієї влади. Ми сьогодні живемо в Україні за африканськими зарплатами і європейськими цінами», - сказав він, аргументуючи свої слова щодо неможливості існування уряду, який очолює Віктор ЯНУКОВИЧ.

В той же час він зазначив, що не є прихильником дострокових виборів, але, на його переконання, лише завдяки цьому (проведенню дострокових виборів – УНІАН) можна змінити нині діючу виконавчу владу.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО зробив закид щодо Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки вважає, що «сьогодні наступає момент для глави Української держави виконати свій обов’язок». Мається на увазі розпустити парламент, оскільки ВР не виконує покладених на неї народом функцій.

За його словами, Президент зобов’язаний розпустити ВР, в тому числі через те, що він повинен нести відповідальність за те, що його було обрано народом у 2004 році під час помаранчевої революції.