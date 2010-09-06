Єфремов про компроміси з БЮТ: які вони будуть, не може сказати ніхто

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що фракція БЮТ не виконає своїх погроз і завтра не блокуватиме роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Я все таки налаштований на те, що здоровий глузд переможе», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, державі потрібні не потрясіння, а конструктивна робота. «Ті політичні сили, які будуть протидіяти цьому, я не думаю, що вони знайдуть підтримку наших виборців», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Відповідаючи на запитання, який може бути компроміс, аби фракція БЮТ не вдалася до блокування, О.ЄФРЕМОВ висловив сподівання, що такий компроміс буде знайдений. «Компроміси можуть досягатися в умовах переговорів, і які вони будуть, про це не може сказати ніхто», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив сьогодні, що народні депутати від БЮТ планують завтра, 7 вересня, блокувати трибуну ВР, якщо коаліція не виконає вимоги опозиції розглянути низку законопроектів стосовно соціального захисту населення.

За його словами, йдеться про законопроект щодо введення мораторію на підвищення цін на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Також фракція БЮТ наполягає на введенні законодавчої норми про заборону підвищення пенсійного віку для жінок. Крім того, опозиція пропонує встановити податкові канікули для малого бізнесу.

Також БЮТ вимагає розглянути проект постанови, якою передбачено заборонити уряду використовувати бюджетні кошти на погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед компанією «РосУкрЕнерго» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражного суду.