Уточнення МЗС: для поїздки у Гонконг потрібна китайська віза

У Міністерстві закордонних справ України уточнюють, що для поїздок до Спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг) КНР громадянам України необхідно отримати китайську візу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, коментуючи підписану 4 вересня угоду між Україною і Гонконгом про взаємне скасування віз.

Водночас представник МЗС уточнив, що українці можуть вільно відвідувати Гонконг і перебувати там впродовж двох тижнів, але у будь-якому разі отримавши для цього візу для в’їзду до Китаю.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Гонконгу міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та глава зовнішньополітичного відомства Гонконгу підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг) КНР про взаємне скасування віз. Підписання документа відбулося в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Гонконг.

Відповідно до угоди, безвізовий режим між Україною і Гонконгом скасовується з 4 листопада.

Угода також не потребує ратифікації між парламентами.

В рамках цього візиту також була підписана Угода між Державною митною службою України та Департаментом митних зборів і акцизів САР Сянган (Гонконг) про співробітництво і взаємну адміністративну допомогу в митних справах.