Литвин потішився, що ледь не вперше за 5 років уся влада зібралася в ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН схвально оцінив присутність на відкритті чергової сесії парламенту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова парламенту заявив під час відкриття VII сесії ВР шостого скликання.

В.ЛИТВИН наголосив, що за останні п’ять років це відбулося чи не вперше. «Це є свідченням того, що є розуміння, що влада єдина. Є різні повноваження, але ми маємо працювати і нести спільну відповідальність», - додав він.