Вінський: якщо Президент піде на змову з Януковичем, ми будемо діяти самостійно

Народний депутат (позафракційний), заступник голови Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Йосип Вінський в інтерв’ю Радіо Свободазаявив, що в Україні відбувається "відверта контрреволюція". Її мета – "відмова від демократії, від європейського шляху і можливо навіть втрати державності як такої".

Торкаючись можливого розпуску парламенту, народний депутат сказав, що "Президент має чітко сформувати, на якому він боці. Чи на боці тих, які його обрали, права яких сьогодні чітко скасовуються у брутальний спосіб, або він перейшов на бік тих, проти цінностей яких боролися на Майдані... Позиція БЮТ чітка, вона висловлена багато разів, ми від неї не маємо права відступатися. Якщо Президент і “Наша Україна” підуть на змову з Партією регіонів, з Януковичем, це їхній політичний вибір. Наша позиція не буде змінюватися в будь-якому випадку, тому що вона ґрунтується не на тому, чи є, чи нема у нас партнерів, вона ґрунтується на долі держави, на долі людей, і ми вважаємо, що треба все робити, щоб відстояти інтереси громадян України. Ми тоді будемо діяти самостійно".