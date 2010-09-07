Регіонали кажуть, що комітет Терьохіна їм не потрібний

Фракція Партії регіонів не претендує на керівництво в комітеті з питань податкової та митної політики.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої відставки народного депутата України із фракції БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА з посади голови комітету ВР з питань податкової та митної політики.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що в нього відбулась розмова з депутатами, які є членами комітету і ті сказали, що С.ТЕРЬОХІН веде себе “своєвільно в плані призначення засідань комітету та прийняття тих чи інших рішень».

Він підкреслив, що це претензії окремих народних депутатів і дане питання «не узгоджувалося з фракцією Партії регіонів.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що в разі якщо така відставка відбудеться, то фракції БЮТ, за квотою якої був обраний головою комітету С.ТЕРЬОХІН, буде запропоновано надати іншу кандидатуру на цю посаду.