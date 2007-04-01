Шкіля врятував ремінь безпеки (фоторепортаж)

19:55, 01 квітня 2007
Політика
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У депутата - струс мозку

Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ після автокатастофи, в яку він потрапив минулої ночі, почувається задовільно.

Про це він повідомив телефоном «Обозревателю».

За його словами швидкість, з якою він їхав Дніпровською набережною була невеликою. За кількасот метрів від місця де сталося ДТП, А.ШКІЛЬ зупинився на світлофорі. Він навіть не міг встигнути набрати високу швидкість: «Я навіть на всяк випадок тримав ногу на гальмах, бо знав, що навпроти заправок небезпечне місце. Там часто розвертаються машини. І трапляються аварії», - повідомив народний депутат.

Коли авто А.ШКІЛЯ наблизилось до заправки «Солікс», на його смугу дуже різко і швидко вискочив автомобіль «Mitsubishi-Proton». Удар прийшовся по дотичній. Автомобіль А.ШКІЛЯ врізався в задні праві дверці автомобіля.

А.ШКІЛЬ пам’ятає, що машину почало крутити, вона ледь не перевернулася. Його так сильно вдарило об кермо, що подушка безпеки навіть розірвалася.

Народного депутата врятував ремінь безпеки.

ДТП відбулося з вини водія автомобіля Мitsubishi-proton

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля Мitsubishi загинули на місці події

Автомобіль Нyundai-grandeur, за кермом якого знаходився Андрій Шкіль

Подушка безпеки розірвалася. Депутата врятував ремінь безпеки.

У нього в результаті ДТП стався струс мозку. Наразі А.ШКІЛЬ перебуває в 17-й лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в 00.10 А.ШКІЛЬ потрапив в ДТП, в результаті якого загинули двоє людей-пасажирів “Mitsubishi-Proton”, що перетинав подвійну суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки. Серед загиблих - 17-літня донька водія та його знайомий. Сам водій «Mitsubishі» не постраждав, зараз він перебуває в КПЗ.

За інформацією прес-секретаря А.ШКІЛЯ, Ганни ТРУБАЧОВОЇ, водій «Mitsubishі» перебував за кермом у нетверезому стані.

Фото УНІАН

 

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