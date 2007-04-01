Шкіля врятував ремінь безпеки (фоторепортаж)

Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ після автокатастофи, в яку він потрапив минулої ночі, почувається задовільно.

Про це він повідомив телефоном «Обозревателю».

За його словами швидкість, з якою він їхав Дніпровською набережною була невеликою. За кількасот метрів від місця де сталося ДТП, А.ШКІЛЬ зупинився на світлофорі. Він навіть не міг встигнути набрати високу швидкість: «Я навіть на всяк випадок тримав ногу на гальмах, бо знав, що навпроти заправок небезпечне місце. Там часто розвертаються машини. І трапляються аварії», - повідомив народний депутат.

Коли авто А.ШКІЛЯ наблизилось до заправки «Солікс», на його смугу дуже різко і швидко вискочив автомобіль «Mitsubishi-Proton». Удар прийшовся по дотичній. Автомобіль А.ШКІЛЯ врізався в задні праві дверці автомобіля.

А.ШКІЛЬ пам’ятає, що машину почало крутити, вона ледь не перевернулася. Його так сильно вдарило об кермо, що подушка безпеки навіть розірвалася.

Народного депутата врятував ремінь безпеки.

У нього в результаті ДТП стався струс мозку. Наразі А.ШКІЛЬ перебуває в 17-й лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в 00.10 А.ШКІЛЬ потрапив в ДТП, в результаті якого загинули двоє людей-пасажирів “Mitsubishi-Proton”, що перетинав подвійну суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки. Серед загиблих - 17-літня донька водія та його знайомий. Сам водій «Mitsubishі» не постраждав, зараз він перебуває в КПЗ.

За інформацією прес-секретаря А.ШКІЛЯ, Ганни ТРУБАЧОВОЇ, водій «Mitsubishі» перебував за кермом у нетверезому стані.

Фото УНІАН