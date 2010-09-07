Тимошенко думає, що сьогодні в Україні щасливі тільки два пенсіонери

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада всіма своїми діями намагається перекласти тягар кризи на плечі пересічних громадян.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, по це вона сказала сьогодні на мітингу прихильників опозиції біля Верховної Ради.

"Я думаю, що сьогодні в нашій країні тільки два пенсіонери - АЗАРОВ і ЯНУКОВИЧ – дійсно щасливі. Як відомо, АЗАРОВ нещодавно сказав: “жити стало краще, жити стало веселіше". Це АЗАРОВУ краще, а ЯНУКОВИЧУ веселіше?" – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" піддала гострій критиці запропоновану урядом М.АЗАРОВА пенсійну реформу, яка передбачає, в першу чергу, підвищення пенсійного віку.

"Чи на таку реформу ми чекали? Щоб люди, незалежно від стажу, від середньої заробітної плати всі отримали зрівняльну пенсію. Хіба ми очікували на таку реформу, щоб жінки виходили на пенсію в 65 років, а чоловіки… може тепер взагалі до 75 підвищать?" - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що влада намагається вирішити всі економічні проблеми за рахунок українців.

"Це що – нова країна, яка з цими новими порядками, коли люди, які сьогодні в Україні внаслідок впродовж всіх 19 років знущання над охороною здоров`я живуть 62-63 роки в середньому по Україні, а на пенсію потрібно виходити в 65? Навіть Франція, в якій більше 72 років тривалість життя, бореться, щоб до 62 років не підвищувався пенсійний вік. Вам пояснюють, що це реформа, це зміни, які дадуть можливість вийти з економічної кризи, а насправді - це банальне перенесення тягаря, всіх економічних проблем на ваші плечі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до учасників мітингу.

За її словами, жодна країна в світі не експериментує таким чином над своїми громадянами.