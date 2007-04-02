Сьогодні Ющенко проведе консультації щодо розпуску парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні планує провести консультації з керівництвом Верховної Ради щодо розпуску парламенту.

Про це глава держави сказав журналістам 31 березня після завершення з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна”.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що у понеділок, 2 квітня, він запрошує голову ВР Олександра МОРОЗА, керівників фракцій і груп парламенту для проведення офіційних консультацій, які передують розпуску Верховної Ради.

«У понеділок я розпочинаю робочий день з проведення офіційної консультації з керівниками депутатських фракцій українського парламенту і з керівництвом парламенту, як того вимагає Конституція у подібній ситуації. Далі будемо приймати рішення по ситуації”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як відомо, відповідно до статті 90 Конституції України, рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради приймається Президентом України після консультацій з головою ВР, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Як стало відомо УНІАН, проведення консультацій заплановано на 14 годину понеділка.