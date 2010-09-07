Тимошенко внесла зміни до статуту своєї партії

Сьогодні у Києві відбувся з’їзд партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», на якому було ухвалено рішення про внесення змін до статуту партії для запобігання діям влади з недопущення регіональних осередків до участі у місцевих виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, рішення про внесення змін до статуту депутати ухвалили одностайно.

Делегати прибули на з’їзд відразу з мітингу проти підвищення житлово-комунальних тарифів, який відбувся біля Верховної Ради України.

Статут партії «ВО «Батьківщина» з внесеними змінами передано для реєстрації до Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник лідера фракції БЮТ, народний депутат Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що партія «Батьківщина» в закритому режимі проводить третій етап з’їзду своєї політичної сили.

За його словами, з’їзд проводиться з метою внесення змін до статуту партії.

«Ми вносимо зміни до статуту, щоб не дати можливість судам блокувати участь партії «Батьківщина» у виборах», - сказав він.