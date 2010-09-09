Королевська пропонує альтернативну програму розвитку України

«Ми пропонуємо альтернативну програму розвитку України, в основу якої покладено три принципи: інновації, розвиток і модернізація». Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на Міжнародному економічному форумі в Криниці (Польща), презентуючи Програму підвищення конкурентоспроможності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, мета програми – поліпшення соціально-економічних умов в Україні шляхом переведення економіки на інноваційний розвиток. «Ми пропонуємо альтернативну програму розвитку України, в основу якої покладено три принципи: інновації, розвиток, модернізація. Важливою складовою частиною нашої програми і запорукою її успіху є ослаблення адміністративного і корупційного тиску на бізнес», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Проаналізувавши європейський досвід і врахувавши специфіку економіки України, автори Програми підвищення конкурентоспроможності України розробили комплексну систему, яка дасть змогу вирішити це завдання. «Ми виходили з того, що ефективна програма розвитку має не тільки усувати помилки минулого, а й готувати економіку країни до майбутніх викликів світового ринку», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Програмою передбачається підтримка входження українських підприємств в іноземні бізнес-корпорації і участь України в глобальних технологічних проектах. «Економіка ХХI століття – це інноваційна економіка, що базується на нових енерго- і ресурсозберігаючих технологіях, економіка високотехнологічних секторів. Тому нам потрібен доступ до нового рівня технологій і конкурентоспроможності. Ми пропонуємо створити максимально можливе поле для інтеграції в глобальний науково-технічний світ», – підкреслила голова парламентського комітету.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Україні життєво необхідно розвивати внутрішній ринок. «Як показує досвід Республіки Польща, розвинений внутрішній ринок і сильний сегмент малого і середнього бізнесу – гарантія стресостійкості економіки країни до зовнішніх викликів, – підкреслила депутат. – Україна має величезний потенціал внутрішнього ринку, що оцінюється в суму понад 56 млрд. дол. за рік. Задовольнити цей нереалізований попит можуть малі і середні підприємства, частка яких у структурі ВВП зараз дуже мала – близько 15%. Наше завдання істотно збільшити цей показник».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що Програма підвищення конкурентоспроможності України представляє абсолютно інший підхід до розвитку країни і використовує іншу методологію, ніж традиційні документи такого роду. «Ми пропонуємо політичним елітам України розглянути стратегічний підхід і проводити реформи в країні, враховуючи не тільки внутрішні проблеми, які існують зараз, а й зовнішні виклики, геоекономічні і геополітичні зміни, а також ті тенденції, з якими країна може зіткнутися вже в найближчі 3-5 років», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. 8–11 вересня в Криниці (Республіка Польща) проходить ювілейний XX Економічний Форум. У рамках заходу заплановано обговорення перспектив і стратегій на найближче майбутнє, а також розгляд проблем бізнесу і політики в аспектах корпоративної соціальної відповідальності в кризу. Серед учасників Форуму, зокрема, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗ’ЄР, Президент Польщі Броніслав КОМАРОВСЬКИЙ і його естонський колега Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС. Від України в ньому беруть участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента і уряду.

Цього року пленарні сесії економічного форуму пройдуть за участю 2,2 тисяч гостей із понад 50 країн. У рамках роботи чотириденного форуму відбудуться чотири пленарні засідання і понад 100 дискусій, семінарів, лекцій і «круглих столів».