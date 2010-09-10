Єлісеєв: Україна продовжить наполягати на перспективі членства в ЄС

Україна продовжує наполягати на необхідності закріпити перспективу членства в ЄС в новій угоді про асоціацію, переговори про ухвалення якої тривають.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам 9 вересня новий посол України при Євросоюзі Костянтин ЄЛІСЕЄВ.

«Це частина нашої позиції», - підкреслив він.

В той же час посол зазначив, що українська сторона вирішила не «підштовхувати» процес переговорів з цього питання і повернутися до нього ближче до кінця переговорного процесу.

Український посол також висловив думку про те, що ЄС мав би подумати про можливість перегляду свого мандату на переговори з Україною.

«Мандату вже 4 роки, чи не прийшов час його переглянути?», - поставив він питання, зазначивши, що за 4 роки істотно змінилися як економічні, так і політичні передумови для співпраці України та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого візиту до Берліна заявив, що Україна хоче бачити в новій угоді про асоціацію чітку перспективу членства в ЄС.

Європейська сторона неодноразово заявляла про неготовність розглядати це питання на нинішньому етапі.

Україна та ЄС ведуть переговори про нову угоду з 5 березня 2007 року.