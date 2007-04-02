Богдан Губський відсудив свою честь і ділову репутацію

Печерський районний суд міста Києва визнав недостовірною інформацію народного депутата Олександра ТКАЧЕНКА (фракція КПУ) про нібито привласнення народним депутатом Богданом ГУБСЬКИМ (фракція БЮТ) 16 тисяч гектарів землі у Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Б.ГУБСЬКОГО, 26 березня 2007 року Печерський райсуд Києва, розглянувши позов Б.ГУБСЬКОГО до О.ТКАЧЕНКА про захист честі та гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації, вирішив “визнати недостовірною інформацію, оприлюднену ТКАЧЕНКОМ Олександром Миколайовичем 19 грудня 2006 року під час ранкового засідання Верховної Ради України, щодо придбання народним депутатом України ГУБСЬКИМ Богданом Володимировичем 16 тисяч гектарів землі в Київській області”.

Крім того, суд зобов’язав О.ТКАЧЕНКА публічно, на засіданні Верховної Ради України, спростувати цю інформацію.