Балога проситиме Януковича запросити міжнародних спостерігачів

Народні депутати від партії «Єдиний Центр» планують звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією запросити міжнародних спостерігачів для проведення моніторингу в ході місцевих виборів 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це лідер «Єдиного Центру» Віктор БАЛОГА повідомив сьогодні на прес-конференції у Сумах.

За словами В.БАЛОГИ, нинішня влада ще не має досвіду проведення виборів.

«Виборчі перегони ще офіційно не розпочалися, а вже представники політичних партій, місцевих еліт і прості громадяни висловлюють сумніви у демократичності волевиявлення та коректному підрахунку голосів. І хоча глава держави наказав правоохоронним органам забезпечити правопорядок і під час кампанії, й у день голосування, це не є переконливим доказом, що вибори відповідатимуть стандартам, які визнає світова спільнота», – вважає він.

На думку лідера «Єдиного Центру», якщо запрошення міжнародним спостерігачам надійде саме від Президента, то це підсилить не лише імідж держави, а й самого гаранта Конституції.