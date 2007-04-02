Депутати від коаліції чекають на свій (не)розпуск у сесійній залі

У Верховній Раді України досі не розпочалося позачергове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, позачергове засідання парламенту було заплановано на 20.30. На даний момент невідомо, у зв’язку з чим затримується початок засідання.

Представники трьох фракцій Коаліції національної єдності – Партії регіонів, СПУ та КПУ – уже зібрались у сесійній залі. При цьому до ВР не прийшли представники фракцій БЮТ та «Наша Україна».

Як повідомив в інтерв’ю журналістам член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО, депутатам із фракції БЮТ не повідомляли про проведення позачергового засідання ВР.

На даний момент у сесійній залі також відсутні члени уряду, але, як відомо журналістам, усі вони вже знаходяться у парламенті.