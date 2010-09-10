Вінський пропонує дозволити жінкам самим вирішувати, коли їм іти на пенсію

Голова партії «Народна влада» Йосип Вінський вважає, що пенсійну систему в Україні потрібно реформувати негайно. Про це він заявив під час одного з радіоефірів.

“В Україні діє радянська модель пенсійної системи - недосконала, затратна, яка не відповідає європейським стандартам. Безумовно, на часі прийняття стратегічних рішень щодо пенсійної реформи. Інакше ми заведемо ситуацію в глухий кут”, - переконаний Йосип Вінський.

Він зазначив, що влада повинна забезпечити в країні трирівневу пенсійну систему, при цьому реформована солідарна система протягом двадцяти років має залишатися основною.

Для фінансового збалансування Пенсійного фонду Йосип Вінський пропонує вжити конкретних заходів з виведення з тіні заробітних плат, половина яких, за його словами, виплачується в конвертах, та прийняти рішення, щоб всі, хто отримують доходи, платили адекватні внески в Пенсійних фонд.

Коли такі заходи будуть вжиті, можливо, не буде потреби збільшувати пенсійний вік, зауважив політик.

Військовослужбовцям та працівникам силових структур, які виходять на пенсію в сорок років, мають виплачувати гроші не з солідарної системи, а з системи державного пенсійного страхування, переконаний він.

“Держава має в ході їхньої служби на їхні особисті рахунки проплачувати гроші. Вони виходять на пенсію, і отримують їх, як це робиться в інших країнах. Тоді не буде цієї критики на адресу пенсійної системи. Іншого рішення немає”, - пояснив Й. Вінський.

Окрім цього, очільник “Народної влади” пропонує підходити до проблеми підняття пенсійного віку для жінок більш гнучко. Вони самі повинні обирати, зі скількох років виходити на пенсію - у 55 чи на п’ять років пізніше. Але при цьому вони повинні знати, що після виходу на пенсію пізніше у них і пенсійні виплати будуть вищими.

“За всі роки, які я провів у політиці, надивився на депутатів, які не думають про людей, а турбуються лише про свій рейтинг. Бо розуміють, що потрібно йти на вибори. Їх абсолютно не цікавить, що треба міняти державу. Хотілося б, щоб у нас нарешті з’явились ті політики, які думають про державу і мислять стратегічно”, - підсумував голова партії «Народна влада».