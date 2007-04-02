ВР прийняла постанову про відсутність підстав для дострокового її розпуску

Верховна Рада України прийняла рішення про відсутність підстав у Президента України для дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідної постанови Верховної Ради «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою та стабільності в Україні» проголосувало 255 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з постановою, посадовим особам та органам Верховної Ради України в межах своїх повноважень доручається забезпечити діяльність Верховної Ради відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради п’ятого скликання та перспективного плану законодавчих робіт Верховної Ради.

Крім того, постановою передбачається прискорити підготовку проекту закону «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» з урахуванням положень Універсалу національної єдності, а також проекту закону «Про внесення змін до закону України «Про Кабінет міністрів України».

Згідно з постановою, тимчасово, до ухвалення Конституційним Судом рішення щодо можливості входження до складу коаліції чи опозиції депутатської фракції у Верховній Раді позафракційних народних депутатів, зупинено дію частини 4 статті 61 Регламенту Верховної Ради України.

Крім того, голові Верховної Ради народні депутати доручили забезпечити участь представників від парламенту в роботі ініційованої Президентом України робочої комісії з питань удосконалення системи влади та внесення змін до Конституції України.

Постановою також доручається Кабінету міністрів України забезпечити здійснення своїх повноважень у повній відповідності з Конституцією України та законами. Передбачається, що уряд разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування зосередить зусилля на своєчасному розв’язанні важливих економічних і соціальних проблем, задоволення життєвих потреб населення, забезпечивши фінансування в межах бюджету.

Крім того, передбачається провести силами Міністерства закордонних справ України за участю дипломатичних представництв України в інших державах інформування щодо ситуації, яка склалася в Україні. Всі фінансові витрати здійснюватимуться виключно в межах закону про держбюджет України на 2007 рік.

Парламент також звернув увагу органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних друкованих видань на невідворотність юридичної відповідальності у разі недотримання вимог статті 60 Конституції України щодо віддання та виконання злочинного розпорядження чи наказу.

Згідно з постановою, Генеральна прокуратура України, забезпечуючи неухильне додержання Конституції та законів, має своєчасно реагувати на факти порушення законності.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.