Перевиборів не буде, оскільки парламент не дасть на це коштів
Аргументи Тараса Чорновола
Народний депутат України фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ переконаний, що перевибори не відбудуться, оскільки Верховна Рада не дасть на це коштів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні у Верховній Раді України.
«Уряд, який є підзвітним ВР, не має права виділяти кошти на проведення виборів», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.
Він нагадав, що у 2004 році гроші на проведення дострокових виборів могли бути виділені розпорядженням Президента або дорученням уряду, але за новою Конституцією це заборонено.
«Вибори фізично відбутися не можуть», - підкреслив він.
На його переконання, двовладдя в країні зберігатиметься доти, доки одна із сторін не буде усунена повністю від влади.
Депутат вважає, що треба чекати рішення Конституційного Суду, якому мають підкоритися обидві сторони.
Він висловив переконання, що у будь якому разі Президент програє і буде відправлений у відставку цим або наступним складом парламенту.
Т.ЧОРНОВІЛ також не виключає, що можуть розпочатись громадські безпорядки. «Дійсно, певні гарячі голови можуть кинути людей на Верховну Раду, може відбутись якась сутичка, а за цим вже повернення немає», - сказав він.