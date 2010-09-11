У БЮТ хочуть, що Литвин лякав ПР так само, як і опозицію?

Народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Олег ЛЯШКО розцінює як залякування опозиції заяви голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про те, що СБУ та Управління державної охорони мають відреагувати на блокування парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ефіру "Шустер live".

О.ЛЯШКО наголосив, що в цих погрозах немає нічого дивного, оскільки 7 вересня, коли опозиція проводила акції протесту проти підвищення тарифів під стінами парламенту, за кілька метрів від ВР були розташовані міліцейські кордони, які перешкоджали пересуванню людей. "Тепер голова Верховної Ради намагається залякати опозицію тим, що будуть порушувати справи, приведуть прокуратуру, СБУ та УДО", - сказав він. О.ЛЯШКО нагадав, що ще півроку тому фракція Партії регіонів також блокувала роботу ВР, вимагаючи підняття соціальних стандартів. "Домоглися. Але тоді пан ЛИТВИН чомусь не погрожував тим, хто тоді блокував роботу парламенту", - нагадав народний депутат.

Він висловив побажання, щоб В.ЛИТВИН та його фракція, замість того, щоб погрожувати, "краще б підтримали пропозиції “БЮТ-Батьківщини” та проголосували за мораторій на підвищення тарифів, на підвищення пенсійного віку".

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня В.ЛИТВИН заявив, що компроміс у парламенті на сьогодні неможливий, і в ситуацію мають втрутитися СБУ та Генпрокуратура.

Він наголосив, що сьогодні «продовжується боротьба Юлії ТИМОШЕНКО з чинним Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а площадка цієї боротьби є Верховна Рада України». «Не завершилась, судячи з усього, політична кампанія, і зрозуміло, що у зв`язку з порушеними кримінальними справами головне - щоб привернути увагу до проблем людей, які входять чи входили в команду Юлії ТИМОШЕНКО», - зазначив В.ЛИТВИН. Він наголосив, що ВР має ухвалити постанову, якою передбачити, що, «враховуючи, що здійснюється цинічне і викличне перешкоджання діяльності вищого законодавчого представницького органу, доручити Управлінню державної охорони, СБУ не допускати блокування і перешкоджання діяльності ВР».

В.ЛИТВИН зазначив, що другим пунктом в цій постанові має бути доручення Генеральній прокуратурі “забезпечити документування того, що відбувається, і реагування відповідно до закону».