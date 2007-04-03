Тимошенко: небажання антикризовиків виконувати указ нічого не змінює

Указ Президента про припинення повноважень Верховної Ради може бути оскаржений лише в Конституційному Суді, але це не зупиняє дію указу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО журналістам на Майдані Незалежності.

“Указ Президента діє з моменту оприлюднення. Президент оприлюднив цей указ і від того будуть сидіти “антикризовики” у Верховній Раді, чи вони будуть виконувати указ, чи ні, від цього нічого не міняється”, - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що завтра розпочнуться вибори “за Конституцією і за законом, і чим скоріше вони (члени коаліції – УНІАН) поїдуть з насиджених депутатських місць в регіони, тим більше шансів, що вони хоч якісь відсотки отримають на виборчій кампанії”. “А якщо вони хочуть всю виборчу кампанію просидіти у Верховній Раді, це їх право, вони можуть сидіти, але 27 травня будуть вибори до ВР”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО наголосив, що Верховна Рада України розпущена як інституція, “але якщо депутатам приємно сидіти в своїх старих кріслах, нехай сидять там і чекають вибору народу”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.