Кириленко: вибори покладуть край політичній кризі в Україні

Парламентські вибори покладуть край політичній кризі в Україні.

Про це заявив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО журналістам на Майдані Незалежності, передає кореспондент УНІАН.

“Президент ухвалив рішення в загальнонаціональних інтересах. Ухвалене рішення, яке стосується захисту демократії і свободи”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО і додав: “У формулюваннях Указу йде посилання на п’ять статей Конституції, на підставі яких Указ був виданий”.

“Згідно 106 статті Конституції усі Укази є обов’язковим до виконання на усій території України. Ані парламент, ані спікер не можуть тлумачити конституційність тих чи інших нормативно-правових актів, - нагадав В.КИРИЛЕНКО, - Дострокові вибори не є чимось неординарним у країнах розвинутої демократії. Україна стала два роки тому на шлях демократії і свободи. І дострокові вибори – один із рецептів врегулювання парламентської та загальнополітичної кризи, яка тепер є в країні”.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що “Президент має повноваження і політичну волю, щоб забезпечити чесні і прозорі вибори, які призначені на 27 травня”.

“Ми зі свого боку декларуємо повну готовість до чесної участі у абсолютно прозорих парламентських виборах, використовуючи лише публічні аргументи, які ми будемо демонструвати виборцям, - сказав лідер “Нашої України”.

“Стало зрозуміло, що Указ – це відповідь на вимоги об’єднаної опозиції, яка висунула 17 вимог до коаліції і уряду, і які були ними проігноровані, - сказав В.КИРИЛЕНКО, - А це, по суті, альтернативна програма розвитку України”.

Він також зауважив, що “метою діяльності “антикризової” коаліції була зміна Конституції, прийняття законодавчих актів, які б змінили обличчя України і повна узурпація влади реваншистами”.

“Президент, використовуючи Конституцію і надані йому народом повноваження, не допустив такого розвитку подій”, - заявив В.КИРИЛЕНКО.