Донецький губернатор: ліві чайники в списках ПР не потрібні

Партія регіонів на майбутніх виборах до місцевих рад має намір, окрім своїх представників, також висувати авторитетних безпартійних кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Донецької обласної організації Партії регіонів, керівник облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК повідомив вчора на прес-конференції.

«Хто буде у списках (кандидатів у депутати місцевих рад – УНІАН) – це рішення партійних організацій і обласної партійної конференції. Те, що там будуть люди і безпартійні, але активно працюючі, лідери громадської думки, люди, які з громадами працюють, – не питання», - сказав губернатор.

За його словами, «якщо людина не хоче, її не треба примушувати йти в партію, це її вибір. Тому безпартійні люди, які готові працювати на громаду, будуть у списках».

А.БЛИЗНЮК пояснив, що списки кандидатів від Партії регіонів на майбутні вибори 31 жовтня формуються на місцях, і він не втручається у цей процес.

«Принцип у нас один - міста і райони самостійно ухвалюють рішення на своєму рівні. В обласну раду кожен суб`єкт з 28 міст і 17 районів обласного підпорядкування представив дві особи за партійним списком і дві особи за мажоритарною системою, - пояснив голова облдержадміністрації. - І ваш покірний слуга жодних коригувань до списку не вносив і вносити не має наміру».

Він відзначив, що на сьогодні дуже багато людей хочуть потрапити до цих списків, однак Партія регіонів висуватиме найбільш гідних.

«А те, що багато людей цього хочуть (стати кандидатами в депутати місцевих рад від Партії регіонів – УНІАН), я абсолютно не заперечую – так і є. І дуже гідних багато людей, які хочуть не просто бути депутатами, а працювати нормально. Я готовий зараз узяти списки і прокоментувати їх… Ми висуваємо найавторитетніших людей. Нам не потрібні, вибачите, ліві чайники», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він також повідомив, що в нинішню виборчу кампанію від Партії регіонів висувається і досить багато нових осіб, обновляється склад кандидатів.

«Зараз багато висувається нових людей. Оскільки один з посилів Бориса КОЛЕСНІКОВА, як керівника Донецької обласної партійної організації, полягає в тому, щоб приходили молоді люди», - сказав А.БЛИЗНЮК.