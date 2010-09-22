Слідчий, який вів справу Гонгадзе, подав у відставку?

Старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр Харченко, який вів справу Гонгадзе, подав рапорт про відставку.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Така інформація була підтверджена станом на вечір вівторка.

Проте у середу зранку ті ж джерела повідомили про те, що слідчий забрав свій рапорт.

Як відомо, Харченко приймав рішення про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно Володимира Литвина та Леоніда Кучми.

Також раніше повідомлялося про рішення заступника генпрокурора Ріната Кузьміна про продовження слідства у справі Гонгадзе.