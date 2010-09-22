Слідчий, який вів справу Гонгадзе, подав у відставку?
10:28, 22 вересня 2010Політика
1836 0
А потім передумав?
Старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр Харченко, який вів справу Гонгадзе, подав рапорт про відставку.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Така інформація була підтверджена станом на вечір вівторка.
Проте у середу зранку ті ж джерела повідомили про те, що слідчий забрав свій рапорт.
Як відомо, Харченко приймав рішення про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно Володимира Литвина та Леоніда Кучми.
Також раніше повідомлялося про рішення заступника генпрокурора Ріната Кузьміна про продовження слідства у справі Гонгадзе.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter