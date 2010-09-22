У Вінського пишуть власний проект змін до Конституції

Партія «Народна влада» розробить власний проект змін до Конституції та закону про місцеве самоврядування в частині розширення повноважень місцевої влади.

Про це в ранковому ефірі КДРТРК заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

«Зараз всередині нашої партії працює група, яка займається розробкою проекту змін до Конституції та до закону про місцеве самоврядування. Ми запропонуємо цей варіант суспільству», - сказав Й.Вінський.

За словами політика, «так, як воно є зараз, місцеве самоврядування просто не може далі існувати», тому «Народна влада» ініціюватиме приведення системи місцевого самоврядування у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування.

«Якщо ми проаналізуємо кількість звернень громадян, то до місцевої влади вона в 100 разів більша, ніж до влади центральної. Тобто для громадян місцева влада навіть важливіша. Тому місцевій владі треба дати нормальні фінансові, матеріальні, технічні повноваження, щоб вона могла працювати на громадян», - зазначив лідер «Народної влади».

«Це політична відповідальність перед громадою і тих депутатів, які прийдуть у місцеві ради наступного скликання, і політичних партій. Вони повинні бути ініціаторами змін законодавства, які розширюватимуть повноваження місцевого самоврядування. Що стосується моєї позиції, то я про неї заявив чітко», - додав Вінський.

«Я розумію, що це процес тривалий, що у Верховній Раді потрібно буде знайти 300 голосів. Але під лежачий камінь вода не тече. Тому хтось же має це ініціювати», - наголосив Вінський.