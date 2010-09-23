Концентрація влади в руках Януковича вдарить по олігархах і Партії регіонів

Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що у разі відміни Конституційним Судом політреформи 2004 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ отримає «монархічні» повноваження, що тільки загострить ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народна самооборона”, депутат зазначив, що після вчорашньої присяги чотирьох нових суддів Конституційного Суду цей суд став цілком підконтрольний новій владі і особисто В.ЯНУКОВИЧУ. «Тому з величезною ймовірністю можна прогнозувати, що конституційні зміни, які були прийняті в 2004 році, будуть відмінені для того, щоб ЯНУКОВИЧ отримав фактично монархічні повноваження, повноваження навіть більші, ніж були у КУЧМИ, зважаючи на те, що КУЧМА не мав такого однорідного контрольованого парламенту і такої однорідної контрольованої системи влади, яку має ЯНУКОВИЧ», - прогнозує він.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, у найближчий четвер слухання про відміну політреформи в Конституційному Суді тільки почнуться і Партія регіонів буде «тягнути» з остаточним рішенням до закінчення виборчої кампанії. «Спочатку закінчаться вибори до місцевих органів влади, і тільки після того вони оголосять про відміну політреформи і в такий спосіб сконцентрують всю повноту влади в руках однієї людини», - вважає він.

Він додав, що така концентрація влади в руках В.ЯНУКОВИЧА, “який не має ні належного інтелекту, ні належного об’єму знань, ні належного уявлення, що робити з країною, в першу чергу вдарить по тих олігархах, які його привели до влади, і діячах Партії регіонів”. «Але це вже їхня власна проблема», - зазначив депутат.

«Для держави це означатиме серйозний виклик і серйозну боротьбу з такою концентрацією влади в руках людини, яку підтримала заледве третина населення України. Це загострить ситуацію в країні і може в тій чи іншій формі привести до повторення того, що було в 2004 році, оскільки ЯНУКОВИЧ нічого іншого не вигадає, отримавши таку монопольну владу, як укріплення своїх власних позицій, запровадження «поліцейщини» в Україні, і фактично роблення того, що ПУТІН раніше, а МЕДВЕДЄВ зараз робить у Росії», - резюмував Т.СТЕЦЬКІВ.