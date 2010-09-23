Янукович розказав, що у Нью-Йорку «відчув гордість за нашу рідну землю»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у світі вітають відновлення в державі стабільності, порядку та започаткування реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Нью-Йорку, де бере участь у сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

«Ми відчуваємо, що ставлення до України у світі стає більш визначеним, зрозумілим. І пропозиції, які лунають від наших партнерів у світі, – вони конкретизовані. Це ми також почули під час сьогоднішніх зустрічей, і це дуже важливо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також заявив, що Україна стала повноцінним гравцем у світовому співтоваристві, і ставлення до неї серйозне.

«Я відчув гордість за нашу рідну землю, що ми маємо своє місце у світі, і воно – достойне», підкреслив глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «наші партнери у світі вітають, що в Україні встановлена стабільність, в державі наводиться лад та розпочаті реформи».